La battaglia della madre per la giustizia è una lotta profonda e straziante. Giovanna Nucera, madre di Yuri Urizio, racconta la sua sofferenza dopo la perdita del figlio, un giovane promettente tornato dalla Costa Azzurra. Nell'appartamento milanese, lo zaino di Yuri rimane un simbolo di una vita spezzata e di un amore indissolubile.

Yuri Urizio era appena tornato dalla Costa Azzurra e si preparava a partire per la Toscana, per lavoro. Nell’appartamento a Milano dove viveva con la mamma è rimasto ancora il suo zaino, pronto per il viaggio. "Non l’ho più toccato – spiega Giovanna Nucera – lo tengo come ricordo. Io e Yuri vivevamo in simbiosi, da quel giorno sonomortaanch’io".Bilel Cubaa è stato condannato a una pena lieve, con motivazioni messe nero su bianco dai giudici. "Condannare quell’uomo a 14 anni è stato come uccidere mio figlio una seconda volta. Ha agito con una crudeltà che sarebbe evidente anche a un cieco e a un sordo, scagliandosi contro di lui senza alcun motivo. Noi non ci arrediamo e andiamo avanti, ho piena fiducia nel mio legale e speriamo che la Procura generale presenti il ricorso".Quale ricordo le resta di Yuri? "Era un ragazzo che ha sempre vissuto per il suo lavoro e per la famiglia. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La battaglia della madre: giustizia: "Noi in simbiosi, sono morta anch’io"

