La Bandiera Blu per la prima volta a Formia

Per la prima volta, Formia può vantare la prestigiosa Bandiera Blu, un riconoscimento che attesta l’eccellenza delle sue acque e dei servizi turistici. L'annuncio è avvenuto durante una cerimonia a Roma il 13 maggio, dove anche altre località del litorale pontino hanno ricevuto lo stesso onore. L’amministrazione esprime grande soddisfazione per questo traguardo significativo.

Bandiera Blu per la primavolta a Formia. L’ufficialità c’è stata oggi, martedì 13 maggio, nel corso della cerimonia che si è tenuta a Roma e che ha visto poi confermare l’ambito vessillo anche ad altre otto località del litorale pontino (qui tutti i dettagli). E gioisce l’amministrazione per. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - La Bandiera Blu per la prima volta a Formia

