la bandiera blu a latina per il 12esimo anno consecutivo

Latina festeggia il suo 12esimo anno consecutivo con la Bandiera Blu, un prestigioso riconoscimento della Fee (Foundation for Environmental Education). Questo premio celebra i Comuni che si distinguono per la qualità ambientale, la gestione sostenibile delle spiagge e l'attenzione alla salute del mare, confermando l'impegno della città per un turismo responsabile e sostenibile.

La Bandiera Blu a Latina per il 12esimoannoconsecutivo. Anche per questa edizione il capoluogo ha ottenuto l'ambito riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) ai Comuni che si distinguono per la qualità ambientale, la gestione sostenibile delle spiagge e dei.

