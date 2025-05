La 37esima giornata di Serie A tutta domenica alle 20 | 45 solo Genoa-Atalanta di sabato

La 37esima giornata di Serie A si avvicina, con un calendario che promette emozioni. Tutti i match, tranne Genoa-Atalanta di sabato, si disputeranno in contemporanea domenica 18 maggio alle 20.45. Un passo verso l'addio allo spezzatino, per un finale di campionato ricco di adrenalina e aspettative.

La Lega Serie A ha comunicato date e orari della 37esimagiornata, penultimo turno di campionato. Tutte le partite, ad eccezione di Genoa-Atalanta (in programma sabatoalle 20.45) si giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio alle 20.45.Addio allo spezzatino e viva le contemporaneità. Sarà contento anche Conte. Inter e Napoli si giocheranno la penultima di campionato senza sapere prima il risultata di una o dell’altraIl Calendario della 37esimagiornata di Serie A37ª giornata (17-18 maggio):Genoa-Atalanta, sabato 17 maggio ore 20.45Juventus-Udinese, domenica 18 maggio ore 20.45Monza-Empoli, domenica 18 maggio ore 20.45Cagliari-Venezia, domenica 18 maggio ore 20.45Lecce-Torino, domenica 18 maggio ore 20.45 (SKY)Inter-Lazio, domenica 18 maggio ore 20.45 (SKY)Verona-Como, domenica 18 maggio ore 20. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La 37esima giornata di Serie A tutta domenica alle 20:45, solo Genoa-Atalanta di sabato

