Krstovic Juve si infiamma la corsa al centravanti del Lecce | tutti i club interessati in vista della prossima sessione

La corsa a Krstovic, talentuoso centravanti del Lecce, si fa sempre più intensa. In attesa della prossima sessione di mercato, diversi club, tra cui la Juventus, sono pronti a contendersi il giovane attaccante, già protagonista di prestazioni scintillanti. Riuscirà il club bianconero a strappare il suo talento?

KrstovicJuve, si infiamma la corsa al centravanti che si sta mettendo in mostra con il Lecce: tutti i clubinteressati in vistadellaprossimasessioneSi infiamma la corsa a Krstovic, attaccante di proprietà del Lecce finito nel mirino nelle scorse settimane anche del calciomercato Juve. Il suo futuro con ogni probabilità sarà lontano da Lecce.Sulle sue tracce ci sarebbero secondo Nicolò Schira anche Milan e Inter, mentre secondo Tuttosport anche il Napoli sarebbe da tenere in considerazione. Occhio poi alla Premier League e alla Bundesliga, due destinazioni gradite dal centravanti. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Krstovic Juve, si infiamma la corsa al centravanti del Lecce: tutti i club interessati in vista della prossima sessione

