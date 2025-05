Krstovic Inter si allontana l’attaccante del Lecce? Due club di Serie A hanno fatto sondaggi

L'Inter sembra allontanarsi dall'acquisto di Krstovic, attaccante del Lecce. Due club di Serie A hanno avviato sondaggi per il centravanti montenegrino, complicando i piani nerazzurri. Con l'estate alle porte, il calciomercato promette sorprese per il club di Inzaghi, sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nella rosa.

KrstovicInter, si allontanal'attaccante del Lecce? Due club di Serie A hannofattosondaggi per il centravanti montenegrinoNovità Interessanti sul fronte calciomercato Inter, che in vista dell'estate è già al lavoro per trovare nuovi rinforzi da regalare a mister Inzaghi. Tra i tanti nomi fatti, soprattutto per l'attacco, è stato accostato anche Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, che secondo quanto Orazio Accomando potrebbe essere finito nel mirino di Fiorentina e Milan, che avrebbero fatto dei sondaggi.sondaggio di #Milan e #Fiorentina per #Krstovic del #Lecce. La valutazione finale del giocatore dipenderà inevitabilmente dalla permanenza o meno dei salentini in Serie A.— Orazio Accomando (@OAccomando91) May 13, 2025LE ULTIME SU Krstovic– «sondaggio di #Milan e #Fiorentina per #Krstovic del #Lecce.