Kristen Stewart torna nel mondo dei vampiri con il film Flesh of Gods

Kristen Stewart torna nel misterioso universo dei vampiri con il thriller "Flesh of Gods". Diretto da Panos Cosmatos, il film vanta un cast d'eccezione composto da Elizabeth Olsen e Oscar Isaac. Scopriamo insieme i primi dettagli di questa attesa produzione che promette suspense e atmosfere oscure.

Il thriller Flesh of Gods potrà contare su un cast stellare guidato da KristenStewart, Elizabeth Olsen e Oscar Isaac, ecco i primi dettagli. KristenStewart ritornerà nel mondo dei vampiri in occasione del thriller Flesh of the Gods, che verrà diretto da Panos Cosmatos. Nel cast ci saranno anche Elizabeth Olsen e Oscar Isaac e nel team della produzione c'è anche Adam McKay. Cosa racconterà Flesh of the Gods Il film è stato scritto da Andrew Kevin Walker (Se7en) basandosi da una storia che aveva scritto insieme a Cosmatos. Oscar Isaac e KristenStewart, in Flesh of the Gods, avranno il ruolo di Raoul e Alex, una coppia sposata che vive nelle scintillante Los Angeles degli anni '80 e che, ogni notte, scendono . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kristen Stewart torna nel mondo dei vampiri con il film Flesh of Gods

