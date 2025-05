Klemen chi è il cantante della Slovenia all’Eurovision 2025

Klemen Slakonja, nato nel 1985 a Brežice, rappresenterà la Slovenia all'Eurovision 2025. Questo artistico poliedrico, noto per le sue doti di attore, cantante e comico, ha conquistato il pubblico con le sue imitazioni di personaggi di spicco come Vladimir Putin e Donald Trump, diventando un volto amato nella scena slovena e oltre.

Classe 1985, nato a Brežice, Klemen Slakonja è uno degli artisti più amati e versatili della scena slovena. Attore, cantante, comico e presentatore, è diventato famoso anche oltre i confini nazionali grazie ai suoi video virali in cui imita personaggi del calibro di Vladimir Putin, Donald Trump e Angela Merkel: parodie che hanno raccolto milioni di visualizzazioni su YouTube.Klemen ha studiato all’Accademia di teatro, radio, film e televisione dell’Università di Lubiana, e la sua carriera è decollata in radio e poi in tv, dove ha condotto diversi programmi di successo. Tra questi c’è anche Evrovizijska Melodija, lo show che ogni anno seleziona il rappresentante dellaSlovenia pronto a rappresentare la nazione all’Eurovision: un ruolo che lo ha avvicinato fin da subito al mondo del Contest. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Klemen, chi è il cantante della Slovenia all’Eurovision 2025

