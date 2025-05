Kim Kardashian in tribunale per testimoniare al processo di Parigi

Kim Kardashian è tornata a Parigi per testimoniare nel processo relativo alla maxi-rapina che l'ha vista vittima durante la Fashion Week del 2016. Con un elegante abito nero e occhiali da sole, la celebrità americana ha preso la parola in un tribunale, ripercorrendo un episodio drammatico della sua vita.

Parigi, 13 mag. (askanews) - La star dei reality e influencer americana Kim Kardashian è comparsa in un tribunale di Parigi come testimone nel processo sulla maxi-rapina di cui è stata vittima, in piena Fashion Week nel 2016. Indossava un abito nero e occhiali da sole al suo arrivo davanti alla Corte. Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2016, la star venne legata, imbavagliata e derubata di 100 milioni di dollari in gioielli sotto la minaccia di una pistola da uomini mascherati nella capitale francese.Il processo ha attirato un'enorme attenzione mediatica, con quasi 500 giornalisti accreditati e una folla di persone si è radunata intorno al tribunale nella storica Ile de la Cité di Parigi.Nella rapina, definita dalla stampa francese il "colpo del secolo", gli uomini mascherati se ne andarono con gioielli di enorme valore, tra questi, un anello di diamanti regalato a Kardashian dal suo allora marito, il rapper Kanye West, del valore di 3,5 milioni di euro (9 milioni di franchi). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kim Kardashian in tribunale per testimoniare al processo di Parigi

