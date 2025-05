Kim Kardashian in tribunale per recuperare 9 mln di dollari

Kim Kardashian si presenta in tribunale a Parigi per affrontare i presunti rapinatori che nel 2016 la derubarono di 9 milioni di dollari. Questo processo segna un momento cruciale per l'influencer, che per la prima volta si trova faccia a faccia con i membri della "banda dei nonni" coinvolti nella maxi rapina.

L'influencer statunitense Kim Kardashian è in tribunale a Parigi per affrontare il processo che la vede vittima di una maxi rapina risalente al 2016. Per la prima volta faccia a faccia con i presunti aggressori della "banda dei nonni"

