Kim Kardashian in tribunale a Parigi l' amica e testimone | Durante la rapina implorava per la vita

Kim Kardashian è tornata in tribunale a Parigi per testimoniare sulla drammatica rapina subita nel 2016. Durante l'incidente, la sua amica e testimone implorava per la loro vita mentre l'influencer, legata e imbavagliata, veniva derubata di gioielli per un valore di 9 milioni di euro, un episodio che ha segnato profondamente la sua esistenza.

L'influencer era stata legata e imbavagliata, poi derubata di gioielli per un valore di 9 milioni di euro 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kim Kardashian in tribunale a Parigi, l'amica e testimone: "Durante la rapina implorava per la vita"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kim Kardashian in tribunale a Parigi, l'amica e testimone: "Durante la rapina implorava per la vita" - Kim Kardahian era stata legata e imbavagliata, poi derubata di gioielli per un valore di 9 milioni di euro: le testimonianze durante il processo. 🔗tgcom24.mediaset.it

Kim Kardashian in tribunale: il caso della rapina da 10milioni di euro - Kim Kardashian torna a Parigi per testimoniare nel processo sulla rapina subita nel 2016. Scopri tutti i dettagli. 🔗msn.com

Kim Kardashian è u rapinu di l'hotel: a so tistimunianza in tribunale in Parigi oghje - Quasi dece anni dopu à u furtu, Kim Kardashian cumparisce in tribunale in Parigi per u prucessu ligatu à l'aggressione ch'ella hà subitu in u 2016. E dichjarazioni scioccanti davanti à i ghjudici. 🔗notizie.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tribunale famiglia, l’Autorità garante chiede un’audizione alla Camera: “No a giudici monocratici”

Riforma processo civile: Garlatti ha scritto al presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio.