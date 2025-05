Kim Kardashian e la rapina a Parigi l’influencer testimonia in tribunale

Kim Kardashian si presenta in tribunale a Parigi per testimoniare contro gli uomini coinvolti nella rapina subita nel 2016, un'esperienza traumatica che ha segnato un punto di svolta nella sua vita. Questa sarà la prima volta che si confronta con i presunti aggressori, ricordando i momenti di terrore vissuti quella fatidica notte.

Kim Kardashian arriva in un tribunale a Parigi per testimoniare contro gli uomini accusati di averla rapinata nel 2016, un evento che ha cambiato la sua vita. Sarà la prima volta che affronterà i presunti aggressori da quella notte, quando ha implorato per la sua vita mentre uomini mascherati la legavano con fascette di plastica e le rubavano gioielli per un valore di oltre 6 milioni di dollari.L’apparizione della Kardashian dovrebbe essere il momento emotivamente più intenso di un processo che ha affascinato la Francia, dove i sospetti, per lo più ultrasessantenni, sono soprannominati “i rapinatori nonni”. Le autorità sostengono che il gruppo l’abbia rintracciata tramite i suoi post su Instagram. Due imputati hanno ammesso di essere stati presenti sulla scena del crimine. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kim Kardashian e la rapina a Parigi, l’influencer testimonia in tribunale

