Kickboxing grande affermazione della aversana ‘Luciano International Team’

La "Luciano International Team" ha preso parte al 17° Campionato International Cup "Gran Galà Giakam – Italia" (WKA – Asi), tenutosi presso il Palasport "William Ingrosso" di Taviano (Lecce). La squadra, sponsorizzata dal marchio da combattimento "Leone" e da Edilcoperture di Lusciano, ha ottenuto il titolo di primo classificato ed il premio di società assoluta Kickboxing, guadagnandosi l'accesso ai mondiali inglesi di ottobre 2025, in cui rappresenterà l'Italia. A salire sul ring sono stati: Alessia Negrini, 16enne che diviene campionessa italiana nella disciplina Kickboxing vincendo per K.O. entrambi i match ed ottenendo un cinturone italiano ed una coppa; Giancarlo Sartori, che a soli 10 anni conquista quattro cinture italiane e una coppa italiana, facendo la differenza in diverse categoria di Kickboxing e kicklight come ormai succede da quattro anni a questa parte; Alice Caianiello di 16 anni che ottiene il cinturone italiano; Davide Capaldo che diventa campione italiano in Kickboxing, vincendo il cinturone italiano con la categoria +80 kg; Giulia Bianco che a 10 anni, dopo appena un anno di palestra, diviene campionessa italiana in due categorie.