Khufu' s il ristorante più cool del Cairo la nuova gastronomia egiziana e la sua vista da paura

Scoprite Khufu, il ristorante più cool del Cairo, dove la nuova gastronomia egiziana si fonde con una vista mozzafiato. Riconosciuto con il premio «Resy One To Watch Award» da The World's 50 Best Restaurants, Khufu è il luogo ideale per chi cerca un'esperienza culinaria innovativa e indimenticabile. Siete pronti a lasciarvi conquistare?

