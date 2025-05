kevin costner coinvolto in una causa legale a causa del più grande flop della sua carriera

Kevin Costner, celebre attore e produttore, è al centro di una controversa causa legale legata al suo film "Horizon: An American Saga", considerato il più grande flop della sua carriera. Dopo aver investito enormi somme del suo patrimonio personale, la situazione si complica, mettendo a rischio il suo ambizioso progetto cinematografico.

KevinCostner, volto iconico di Hollywood e amato interprete di Yellowstone, si trova ora nel mezzo di una complessa disputa legale che minaccia il suo progetto più ambizioso: Horizon: An American Saga. Dopo aver investito decine di milioni di dollari del suo patrimonio personale e aver ipotecato la sua casa a Santa Barbara per finanziare la saga western, il primo capitolo ha avuto un disastroso risultato al botteghino, innescando una reazione a catena di problemi finanziari e contrattuali. La causalegale in corso potrebbe mettere definitivamente a rischio l'intera quadrilogia, un sogno personale che ora rischia di rimanere incompiuto.Horizon: An American Saga era stato concepito da KevinCostner come una monumentale esplorazione della colonizzazione americana prima e dopo la Guerra Civile.