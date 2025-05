Kenneth Rogoff | accordo Cina revisioni Trump e sfide per la supremazia del dollaro

Kenneth Rogoff, ex economista capo del Fondo Monetario Internazionale, analizza il panorama economico attuale, sottolineando la diminuzione della percezione di recessione. Nonostante ciò, il dollaro mantiene una forte presenza globale, mentre si discute l'accordo con la Cina e le revisioni di Trump, che pongono nuove sfide alla supremazia della valuta americana.

L'ex economista capo del Fondo Monetario Internazionale, KennethRogoff, ha rivelato come la percezione di una recessione sia in diminuzione, sebbene il dollaro continui ad avere un valore molto elevato a livello globale. Durante il dialogo sul clima economico attuale, Rogoff ha evidenziato che infatti le dinamiche dei mercati hanno subito un cambiamento dopo il .

