Kenneth Faried | Ultime Partite con Unahotels? Interesse da Unics Kazan

Godiamoci ogni attimo di KennethFaried con la canotta biancorossa, perché potrebbe essere l’ultimo. ‘Manimal’ ha chiuso la regular season facendo registrare il proprio career high di punti in Serie A (22), ma anche quello relativo alla valutazione (34) e agli assist (3). Cifre che hanno confermato come l’ex asso dei Denver Nuggets sia ancora efficiente e decisivo. Proprio per questo motivo, tante squadre europee si sono attivate e hanno chiesto informazioni al suo entourage. La più interessata, al momento è l’UnicsKazan dove Claudio Coldebella (grande ex assieme a Priftis) ha sempre ottime referenze.Il prossimo gm Sambugaro proverà a trattenere Faried, ma l’operazione appare tutta in salita. Guardando invece alla stretta attualità, inizierà questa mattina alle 10 la prevendita per gara 3 dei quarti di finale playoff tra la Unahotels e Trapani. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it