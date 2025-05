Kate Middleton il video privato con William mai visto prima

Kate Middleton ha sorpreso tutti pubblicando un video esclusivo su Instagram, rivelando momenti intimi e mai visti prima con il principe William. Tra le immagini toccanti, spicca una dolce sequenza in cui i due si abbracciano, contemplando un paesaggio incantato. Un gesto che mostra il loro legame profondo e autentico.

KateMiddleton ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui rivela alcune immagini mai viste prime che la ritraggono con William. E c’è una sequenza in cui si abbracciano teneramente, ammirando un paesaggio incantato.KateMiddleton si mette in gioco nel video su InstagramKateMiddleton mette sempre più se stessa nel lavoro che svolge per la Monarchia. Non si limita più a presenziare a eventi, stringere mani e fare sorrisi, come vuole il protocollo. La Principessa del Galles mette sempre più qualcosa della sua personalità e della sua vita privata nel lavoro che svolge.Una svolta dunque nel modo di interpretare il suo ruolo istituzionale, determinata indubbiamente dalla diagnosi di cancro che l’ha segnata profondamente. Se in passato era stata accusata di essere troppo distante e troppo attenta alle regole, adesso accade l’esatto contrario, senza mai ovviamente oltrepassare la linea di protezione della sua privacy. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, il video privato con William mai visto prima

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kate Middleton e William d’Inghilterra in Scozia per l’anniversario di nozze. Tra sorrisi, abbracci e una serata molto romantica - I principi sono alle Ebridi, sull'isola di Mull, già visitata nel 2005 da giovani studenti innamorati prima della cerimonia di laurea. La futura regina, più in forma che mai, sfoggia anche un nuovo lo ... 🔗msn.com

Kate Middleton, abito a pois e gioielli: il look omaggia Lady Diana - Da Kate Middleton ennesima lezione di stile in un nuovo tribute look all’indimenticabile "Principessa del popolo" in occasione del Victory Day ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Kate Middleton, visione in bianco tra sguardi complici e gesti azzardati - Kate Middleton incanta in bianco con l’abito di Self Portrait e con William è sempre più innamorata, tanto da osare affettuosità in pubblico. 🔗dilei.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.