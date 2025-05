Karibuni il sangue è rosso per tutti

Karibuni, con il suo significativo significato di "benvenuti" in swahili, è un viaggio emozionante che esplora l'umanità condivisa. Dopo il grande successo della passata stagione, Bruno Petrosino e Giancarlo Di Giacinto tornano a Teatrosophia dal 15 al 18 maggio, pronti a coinvolgere il pubblico con un'esperienza sensoriale unica e profonda.

