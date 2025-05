Kallas Ue | ‘non penso che Putin oserà incontrare Zelensky’

L'Alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, esprime scetticismo riguardo a un possibile incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Secondo Kallas, il presidente russo non avrà il coraggio di partecipare ai colloqui ucraino-russi, sottolineando le tensioni persistenti nel conflitto e le difficoltà nel raggiungere un dialogo significativo.

L'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ritiene che Vladimir Putin non oserà" partecipare ai colloqui ucraino-russi

