Kabel Volley Prato l' Under 15 si laurea campione regionale

Il 13 maggio 2025, la Kabel Volley Prato celebra un trionfo straordinario nel campionato regionale, conquistando il titolo in Under 15 e attestandosi al secondo posto in Under 17. Un percorso ricco di emozioni, culminato in finali avvincenti, dimostra la crescita e il talento del vivaio pratese, regalando sorrisi e orgoglio alla comunità sportive locale.

Prato, 13 maggio 2025 - Prima in Under 15 e seconda in Under 17. La KabelVolleyPrato fa festa con il suo vivaio e lo fa primeggiando a livello regionale. Due le finali in programma in queste ultime settimane e risultati opposti anche se entrambi giunti sul filo di lana. Emozionante, intensa e con il finale migliore per la società del presidente Giovanni Giuntoli la finale dell’Under 15. La gara si è disputata domenica scorsa a Torrita di Siena e la Kabel, imbattuta dall’inizio del torneo, ha avuto la meglio al tie break dell’Invicta Grosseto. Sfida per cuori forti con Prato sotto per due set, persi ai vantaggi, ma capace di rimontare, conquistare il diritto al quinto set e qui, sulle ali dell’entusiasmo, vincere il titolo regionale. La squadra di Novelli e Vannini, oltre a fregiarsi del titolo con il “Pegaso”, approda così alle finali nazionali di categoria che si disputeranno a Fondi e Gaeta dal 28 maggio al 2 giugno prossimi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kabel Volley Prato, l'Under 15 si laurea campione regionale

