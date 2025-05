Juventus Ziliani | La Roma in Champions avrebbe creato problemi ad un club che il Palazzo in ogni modo…

Dopo la prova di forza dell'Atalanta, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha espresso la sua frustrazione per l'episodio controverso del rigore revocato dal VAR. Nel dibattito acceso che ne è seguito, il giornalista Paolo Ziliani ha puntato il dito contro la Juventus, insinuando che il club bianconero goda di protezioni particolari nel panorama calcistico italiano.

Ieri sera dopo Atalanta-Roma, il tecnico dei giallorossi Claudio Ranieri, si è lamentato duramente per un calcio di rigore prima assegnato e poi tolto dall'arbitro Sozza su chiamata del VAR. A riguardo, il giornalista de "Il Fatto Quotidiano", Paolo Ziliani, è stato molto duro nei riguardi della Juventus, che grazie alla sconfitta della Roma, ora

