juventus women cecilia salvai riceve l ebay values award per la stagione 2024 25 che cos è e perchè è stata premiata

Cecilia Salvai delle Juventus Women è stata premiata con l'eBay Values Award per la stagione 2024/25. Questo riconoscimento celebra i valori di eccellenza, impegno e sportività. Nel comunicato ufficiale della Juventus, sono stati forniti ulteriori dettagli su questo importante riconoscimento e sulla carriera di Salvai. Scopriamo insieme il significato di questo premio e le motivazioni dietro la scelta.

CeciliaSalvai è statapremiata con l'eBayValuesAward per la stagione20242025. La FIGC ha scelto come vincitrice la calciatrice bianconera, tra le più titolate d'Italia e con valori umani riconosciuti da tutti. Cecilia passa infatti parte del suo tempo libero con i bambini nella sala giochi di Casa Ugi (Unione Genitori Italiani), struttura che consente ai genitori di avere un posto per seguire da vicino i figli malati di tumore in cura all'ospedale Regina Margherita di Torino.