Dopo il deludente pareggio 1-1 contro la Lazio, la Juventus si prepara a affrontare nuove sfide sul mercato. Il giovane talento Savona è finito nel mirino del Manchester City, suscitando l’interesse di molti addetti ai lavori. La sua prestazione potrebbe influenzare le strategie di acquisto delle due squadre, aprendo a scenari intriganti.

Una stella contesa Il pareggio per 1-1 della Juve contro la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca, ma ora l’attenzione si sposta sul mercato: il giovane Savona è finito nel mirino del ManchesterCity, secondo alcune fonti vicine al club albionico. La prestazione della squadra, segnata da momenti di difficoltà,L'articolo Juventus: Savona nel mirino del ManchesterCity? proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Savona nel mirino del Manchester City?

Mercato Juve, possibile interesse del Manchester City per Savona - Il Manchester City avrebbe messo nel mirino l’esterno destro della Juventus Nicolò Savona. La prossima sessione di calciomercato della società bianconera potrebbe rivelarsi molto interessante, con ... 🔗it.blastingnews.com

Manchester City: occhi su Nicolò Savona della Juventus per rinforzare la difesa - Manchester City: occhi su Nicolò Savona della Juventus per rinforzare la difesa Il Manchester City ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative, con risultati altalenanti in ... 🔗tuttojuve.com

Juventus, Savona verso la Premier League: chiesto da un club importante - Sotto contratto fino a giugno 2029, un ingaggio di poco inferiore ai 400.000 euro netti a stagione, Savona potrebbe passare dalla Juventus al City ... 🔗sportpaper.it

