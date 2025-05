Juventus Osimehn sempre più vicino ?

La Juventus si avvicina sempre di più a Victor Osimhen. Secondo Alfredo Pedullà, il giovane attaccante nigeriano desidera unirsi ai bianconeri, indipendentemente dai risultati finali della stagione. Tuttavia, i costi del trasferimento rimangono una sfida, con l'incertezza del contesto europeo. Il futuro di Osimhen a Torino si fa intrigante.

La Juve su Osimehn ? Secondo Alfredo Pedullà, Osimehn vuole la Juventus a prescindere dal piazzamento finale della Juventus in questa stagione. Nonostnte la volonta del giocatore, è difficile coprire i costi del giocatore “sia in Champions che in Europa League”. Il nome del nigeriano è sempre più caldo eL'articolo Juventus, Osimehnsempre più vicino ? proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it