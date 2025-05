Juventus interesse per Cardoso e Jashari

La Juventus punta a rinnovare il proprio centrocampo e, secondo Tuttosport, ha messo nel mirino due giovani talenti: Johnny Cardoso del Real Betis e Ardon Jashari del Club Bruges. Valutati attorno ai 20 milioni di euro, questi mediani rappresentano un’importante opportunità per rafforzare la rosa bianconera.

Due talenti per la mediana La Juventus guarda al futuro del centrocampo e, secondo Tuttosport, ha messo nel mirino Johnny Cardoso del Real Betis e Ardon Jashari del Club Bruges. Entrambi valutati circa 20 milioni di euro, i due mediani rappresentano opzioni fresche per rinforzare una mediana in crisi

