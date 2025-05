Juventus in emergenza verso il match che vale la stagione | senza Kalulu e altri sei Tudor deve reinventare la difesa

La Juventus si presenta in piena emergenza al match cruciale di domenica sera contro l'Udinese, mancando Kalulu e altri sei giocatori. Con Tudor costretto a reinventare la difesa, ogni decisione sarà fondamentale per affrontare questa sfida che potrebbe decidere il destino della stagione. L'Allianz Stadium si prepara a un confronto decisivo.

Sarà una Juventus in piena emergenza quella che domenica sera affronterà all`Allianz Stadium l`Udinese, nel primo dei due match che potrebbero. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus in emergenza verso il match che vale la stagione: senza Kalulu e altri sei, Tudor deve reinventare la difesa - Sarà una Juventus in piena emergenza quella che domenica sera affronterà all`Allianz Stadium l`Udinese, nel primo dei due match che potrebbero consentire ai bianconeri. 🔗calciomercato.com

Juve, emergenza infortuni: Koopmeiners spera, Gatti stringe i denti - I bianconeri di Tudor verso l’Udinese: a centrocampo ipotesi Mckennie con Douglas Luiz, complicati i recuperi di Cambiaso e Kelly, rientra Yildiz ... 🔗msn.com

Verso Lazio – Juventus, emergenza in difesa per i biancocelesti - Situazione complicata per la Lazio. In vista del match contro la Juventus, Baroni non potrà contare su numerosi difensore. Verso Lazio - Juventus, Patric e Hysaj out I primi assenti sono Hysaj (squali ... 🔗sportpaper.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

ROMA E JUVENTUS AL TORNEO eFootball.Pro DI KONAMI

eFootball.Open, la competizione esport aperta a tutti i giocatori, ed eFootball.Pro, il torneo d?elite dedicato alle squadre di calcio professionistiche, stanno per fare il loro ritornoKonami Digital Entertainment B.