Juventus è ufficiale il nuovo sponsor | frutterà 69 milioni fino al 2028 E domani debutta la nuova maglia

È ufficiale: la Juventus ha siglato un accordo con un nuovo sponsor che porterà un introito di 69 milioni fino al 2028. Domani sarà presentata la nuova maglia. Questo segna un periodo di grandi trasformazioni per il club, che è in continua evoluzione, dalla dirigenza al mercato, affrontando sfide sia sul campo che al di fuori.

è un periodo di grandi trasformazioni in casa Juventus. Dalla dirigenza al mercato, passando per le questioni di campo e quelle extra-calcistiche,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Juventus e Szczesny - ufficiale la risoluzione del contratto

Era il luglio del 2017 quando Tek, così abbiamo tutti imparato a chiamarlo, faceva la sua prima conoscenza con l’ambiente juventino, dopo la parentesi di due stagioni in prestito alla Roma, con la quale si è affacciato per la prima volta al calcio italiano, approdando a Torino da Londra, sponda Arsenal - si legge nella nota della Juventus -.