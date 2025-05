Juventus è ufficiale il nuovo sponsor | da Jeep 69 milioni fino al 2028 E domani debutta la nuova maglia

La Juventus vive un periodo di grandi trasformazioni, con l'annuncio ufficiale del nuovo sponsor, Jeep, che investirà 69 milioni fino al 2028. Domani debutterà anche la nuova maglia, segno di un cambio di passo che coinvolge dirigenza, mercato e questioni extra-calcistiche. Un momento cruciale per il futuro del club bianconero.

