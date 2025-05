Juventus comunicato UFFICIALE | accordo da 69 milioni di euro

La Juventus ha ufficializzato un accordo da 69 milioni di euro, rivelando i dettagli dell'intesa e le relative ripartizioni a bilancio. Questi giorni sono cruciali per il club bianconero, impegnato anche nella lotta per il quarto posto in classifica, attualmente condiviso con altre squadre. Resta da vedere come questo accordo influenzerà il futuro della squadra.

Il club bianconeri ha reso noto i termini dell’intesa: ecco tutte le cifre con le annesse ripartizioni a bilancio. La fumata bianca è arrivataSono giorni molto importanti per la Juventus. Oltre ad essere pienamente coinvolta nella corsa per il quarto posto – momentaneamente occupata in coabitazione con la Lazio dopo l’ultimo pareggio dell’Olimpico – i bianconeri stanno mettendo basi importanti in vista del nuovo clamoroso restyling.Juventus, comunicatoUFFICIALE: accordo da 69 milioni di euro (LaPresse) – Calciomercato.itIl tam tam mediatico relativo alla posizione di Calvo ha infatti acceso la spia su quelle che potrebbe essere le prossime mosse di Elkann. A cominciare dalla scelta del nuovo allenatore – indizi sempre più concreti portano ad Antonio Conte – ma non solo. Sostanzialmente superfluo aggiungere che dal piazzamento in classifica dipenderanno anche la portata dei prossimi investimenti estivi. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, comunicato UFFICIALE: accordo da 69 milioni di euro

