Juventus c’è qualche rimpianto di troppo in questa stagione! Il dato sui punti persi è allarmante | con quel bottino i bianconeri ricoprirebbero una posizione diversa in classifica!

La stagione della Juventus si è rivelata piena di rimpianti, con un allarmante numero di punti persi che avrebbe potuto cambiare il loro destino in classifica. Secondo Tuttosport, a 180 minuti dalla fine della Serie A, i bianconeri si trovano in una posizione ben diversa da quella attuale, evidenziando le opportunità mancate.

Juventus, la stagione dei bianconeri poteva prendere una piega decisamente da quella attuale: con questi punti sarebbe in quella posizione L’edizione odierna di Tuttosport evidenzia un dato che preoccupa e non poco la Juventus. A 180? dalla fine della Serie A, i bianconeri sono quarti in classifica con 64 punti, gli stessi della Lazio nonchè uno in più rispetto a quelli della Roma. I puntipersi, però, sono tanti – ben 23, di cui 10 per leggerezze” – e avrebbero potuto regalare una classificadiversa.Se ai punti conquistati sommassimo, almeno 10 unità in più, adesso i bianconeri si ritroverebbero al terzo posto in classifica a quota 74. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, c’è qualche rimpianto di troppo in questa stagione! Il dato sui punti persi è allarmante: con quel bottino i bianconeri ricoprirebbero una posizione diversa in classifica!

