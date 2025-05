Juve Udinese streaming LIVE e diretta tv | dove vederla

Scopri dove seguire in diretta streaming e in TV la sfida tra Juventus e Udinese, valida per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2024/25. Dopo i due pareggi negli spareggi di Champions League, la Juve si trova ora di fronte a un'importante opportunità per riappropriarsi del proprio destino.

La partita, in programma all'Allianz Stadium e valida per la 37ª giornata di Serie A, andrà in scena domenica 18 maggio alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN.

Torino: Juve sconfitta dall'Udinese, Allegri in bilico mentre l'Inter si allontana

Una sorprendente vittoria friulana getta l'ombra sulla squadra di Allegri, mentre i nerazzurri mantengono il loro vantaggio in testa alla classifica.