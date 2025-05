Juve Udinese non solo i bianconeri sui registro dei cattivi | anche l’Udinese perderà due pedine fondamentali per la sfida contro Madama! Squalifiche ufficiali

La sfida tra Juventus e Udinese si preannuncia ricca di tensione, non solo per i bianconeri, ma anche per i friulani. Infatti, l'Udinese dovrà fare a meno di due pedine fondamentali a causa delle squalifiche ufficializzate dal Giudice Sportivo, Lorenzo Lucca e Artur Eric Atta. Un colpo significativo per la squadra di mister Sottil.

JuveUdinese, decisione ufficiale: arrivano Squalificheanche per questi due giocatori dei friulani!È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulle Squalifiche di Lorenzo Lucca e di Artur Eric Atta. Attraverso un comunicato ufficiale, è stato reso noto lo stop dei due calciatori friulani che, da diffidati, hanno accumulato un’ammonizione a testa nella sfida tra Udinese e Monza. Di seguito la nota, che li renderà indisponibili solo per la sfidacontro la Juve. Ricordiamo che i bianconeri saranno privi di Savona e Thuram, anche loro squalificati in quanto diffidati.COMUNICATO – «ATTA Arthur Eric (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).LUCCA Lorenzo (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione). 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese, non solo i bianconeri sui registro dei “cattivi”: anche l’Udinese perderà due pedine fondamentali per la sfida contro Madama! Squalifiche ufficiali

Approfondimenti da altre fonti

Juventus-Udinese, data e orario: quando si gioca tutta la Serie A, il calendario ufficiale - La 37ª giornata di Serie A si preannuncia infuocata, con il fischio d’inizio fissato in contemporanea per ben nove gare domenica 18 maggio alle ore 20.45. Un calendario pensato, in sinergia con i broa ... 🔗tuttosport.com

Juventus: due giornate di squalifica per Kalulu, niente Udinese anche per Savona e Thuram - La Juventus si dovrà giocare la volata Champions senza alcune dei suoi titolari. L'espulsione contro la Lazio è costata cara a Pierre Kalulu che è stato fermato dal giudice sportivo per due giornate e ... 🔗msn.com

QUI UDINESE - Bijol da valutare in vista della Juve - Jaka Bijol, difensore centrale sloveno dell'Udinese, rischia di non essere a disposizione del tecnico Runjaic in vista del match di campionato che i friulani giocheranno domenica allo ... 🔗tuttojuve.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma Udinese : formazioni ufficiali e risultato streaming diretta live della partita di Serie A

Fonseca sceglie Borja Mayoral in attacco, con Dzeko in panchina. Pellegrini torna alle spalle dell'attaccante con Mkhitaryan.