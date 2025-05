Juve Udinese | emergenza difesa per Tudor ma non solo Chi è out e chi recupera qual è ad oggi la probabile formazione per il match dello Stadium

L'emergenza difesa colpisce l'Udinese di Igor Tudor in vista del match contro la Juve all'Allianz Stadium. Tra infortuni e recuperi, il tecnico deve fare i conti con diverse assenze significative. Scopriamo insieme la probabile formazione dei friulani e le ultime novità sugli assenti.

JuveUdinese: emergenza per Tudor nel match dell’Allianz Stadium. qual è ad oggi la probabileformazione tra chi è out e chi recuperaLazio Juve ha portato in scia altri tre assenti per Igor Tudor in vista della prossima gara contro l’Udinese. Saranno infatti assenti per squalifica Kalulu, espulso nel secondo tempo e fuori fino a fine stagione viste le due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo, Thuram e Savona. Entrambi erano diffidati e sono stati ammoniti nel corso del primo tempo.Tornerà a disposizione Yildiz dopo la squalifica, mentre saranno da valutare le condizioni di Cambiaso, Koopmeiners e Kelly, che oggi si sono allenati a parte. Intanto, però, sono tornati in campo anche Gatti e Vlahovic e sono pienamente recuperati, mentre per Alberto Costa – uscito dolorante – trattasi solamente di crampi. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese: emergenza difesa per Tudor ma non solo. Chi è out e chi recupera, qual è ad oggi la probabile formazione per il match dello Stadium

Cosa riportano altre fonti

Juventus in emergenza verso il match che vale la stagione: senza Kalulu e altri sei, Tudor deve reinventare la difesa - Sarà una Juventus in piena emergenza quella che domenica sera affronterà all`Allianz Stadium l`Udinese, nel primo dei due match che potrebbero consentire ai bianconeri. 🔗msn.com

Juve, emergenza infortuni: Koopmeiners spera, Gatti stringe i denti - TORINO - Speranza Koop. L’emergenza non si arresta, anzi cresce con le squalifiche che renderanno il gruppo a disposizione di Igor Tudor quanto mai ridotto ai minimi termini per la sfida fondamentale ... 🔗msn.com

Juve Udinese: emergenza difesa per Tudor ma non solo. Chi è out e chi recupera, qual è ad oggi la probabile formazione per il match dello Stadium - Juve Udinese: emergenza per Tudor nel match dell’Allianz Stadium. Qual è ad oggi la probabile formazione tra chi è out e chi recupera Lazio Juve ha portato in scia altri tre assenti per Igor Tudor in ... 🔗juventusnews24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS MonacoKonami Digital Entertainment B.