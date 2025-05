Juve Udinese CdS nuovo vecchio ruolo in vista per Locatelli! Le tante defezioni potrebbero collocare il capitano in quella posizione di campo

Manuel Locatelli potrebbe assumere un nuovo ruolo in campo per la sfida tra Juventus e Udinese, a causa delle numerose defezioni nella squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il capitano bianconero potrebbe “traslocare” tatticamente per adattarsi alle necessità del momento. Una mossa strategica che potrebbe rivelarsi fondamentale per la partita.

Manuel Locatelli potrebbe "traslocare" tatticamente in vista di JuveUdinese. Questa è la novità lanciata oggi sulle colonne del Corriere dello Sport.La coperta bianconera è diventata corta soprattutto in difesa, specie dopo l'espulsione di Kalulu contro la Lazio. Proprio per questa ragione il capitano potrebbe arretrare il proprio raggio d'azione in qualità di centrale, ruolo già ricoperto nella sfida valevole gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari durante questa stagione.

