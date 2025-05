Juve Stabia-Sampdoria | formazioni e live match tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza

Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C. Segui qui tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e il live match, con calcio d'inizio allo stadio Menti.

Sale la tensione per la sfida Juve Stabia-Sampdoria, match dell'ultima giornata di Serie B che vale tantissimo per la Sampdoria, a caccia della vittoria che consentirebbe quantomeno di raggiungere i playout per evitare la retrocessione in Serie C. Calcio d'inizio allo stadio Menti di.

Sampdoria retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia: il pari con la Juve Stabia è fatale

La Sampdoria retrocede in Serie C per la prima volta dalla sua fondazione. Il pareggio per 0-0 contro la Juve Stabia, nel recupero della 34ª giornata di Serie B, sancisce la storica caduta della squadra blucerchiata tra i professionisti.