Juve Stabia-Sampdoria 0-0 pagelle | Niang si divora il goal dei playout

In una gara decisiva, la Sampdoria non riesce a superare la Juve Stabia e chiude sullo 0-0, retrocedendo in Serie C per la prima volta nella sua storia. Nonostante una prestazione opaca, resta impresso l'errore clamoroso di Niang, che ha sprecato una chance fondamentale a pochi minuti dal termine. Ecco le pagelle della difficile partita.

La Sampdoria non va oltre lo 0-0 contro la JuveStabia e retrocede in Serie C per la prima volta nella propria storia. Una partita bloccata, in cui la squadra di Evani ha creato oggettivamente molto poco, ma rimane il rammarico per il clamoroso errore di Niang a una decina di minuti dalla fine.

Pagelle Juve Stabia-Sampdoria: si salvano solo Depaoli e Coda, ma tutto il resto. Niang il peggiore in campo – VOTI

Juve Stabia-Sampdoria, ultimi 15 minuti: i blucerchiati a caccia di un gol fondamentale, le ultime

Juve Stabia-Sampdoria 0-0: video e highlights

