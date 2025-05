Juve Stabia-Sampdoria 0-0 | blucerchiati retrocessi in Serie C

La Sampdoria vive una giornata storica e drammatica, chiudendo la stagione con un deludente 0-0 contro la Juve Stabia. Nonostante gli sforzi, i blucerchiati retrocedono in Serie C per la prima volta nella propria storia, segnando un capitolo amaro per un club con una lunga tradizione calcistica. Una partita caratterizzata da tensione e poche occasioni da rete.

La Sampdoria non va oltre lo 0-0 contro la Juve Stabia e, complici i risultati dagli altri campi, retrocede in Serie C per la prima volta nella sua storia. Una partita complicata e nervosa, dove i blucerchiati sono andati a sbattere contro il muro eretto dalle Vespe, creando oggettivamente poche. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Juve Stabia-Sampdoria 0-0: blucerchiati retrocessi in Serie C

