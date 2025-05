Juve Stabia-Samp 0-0 l’incubo si avvera | blucerchiati in Serie C | Foto

L'incubo è diventato realtà: la Sampdoria retrocede in Serie C dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, un'agonia culminata in una prestazione opaca al Menti. Il 0-0 non basta e i risultati avversi completano un quadro disastroso per i blucerchiati. Una stagione da dimenticare, un nuovo inizio da affrontare. La Serie C attende.

L'agonia della Sampdoria finisce a Castellammare: prestazione impalpabile al Menti e risultati sfavorevoli dagli altri campi. È Serie C 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Juve Stabia-Samp 0-0, l’incubo si avvera: blucerchiati in Serie C | Foto

