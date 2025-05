Juve Stabia-Samp 0-0 blucerchiati in C | Cronaca | Fotogallery

Nell'ultima sfida della stagione, la Juve Stabia e la Sampdoria si sono affrontate in un match avvincente, terminato sullo 0-0. Nonostante il grande impegno, la squadra di Evani non è riuscita a ottenere la vittoria necessaria, concludendo così un’annata difficile e retrocedendo in Serie C. Scopri la cronaca e la fotogallery del match.

Nell’ultimo match della stagione, la squadra di Evani non è andata oltre il pareggio in trasferta, risultato non sufficiente per evitare la retrocessione 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Juve Stabia-Samp 0-0, blucerchiati in C | Cronaca | Fotogallery

