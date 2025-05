Juve oltre l’emergenza | qualificata in Champions con un turno d’anticipo

La Juventus supera le emergenze e si qualifica per la Champions con un turno d'anticipo. Dopo l'ultima giornata di campionato, la squadra bianconera recupera il controllo della corsa al quarto posto, grazie alla sconfitta della Roma, che amplifica le speranze di un riscatto nella stagione. Un colpo di scena che riaccende gli entusiasmi in casa Juve.

La squadra bianconera torna ad avere il destino nelle proprie mani nella corsa al quarto posto dopo l’ultima giornata di campionato Nuovo colpo di scena nella lotta Champions, con la sconfitta della Roma che fa felice la Juventus dopo l’ultimo turno di campionato.Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri tornano al quarto posto in classifica, davanti negli scontri diretti rispetto alla Lazio dopo l’1-1 non senza polemiche di sabato all’Olimpico nello ‘spareggio’ contro i biancocelesti. Il destino nella corsa per un posto in Champions League torna così nelle mani della Juve, che con sei punti nelle ultime due sfide con Udinese e Venezia si assicurerebbe il piazzamento tra le prime quattro in classifica.La Juventus con due vittorie e raggiungendo quota 70 staccherebbe così il pass per la competizione europea più blasonata, indipendentemente dai risultati delle altri rivali. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve oltre l’emergenza: qualificata in Champions con un turno d’anticipo

Approfondimenti da altre fonti

juve, contro l'udinese torna koopmeiners? - Tudor non potrà contare su Kalulu, Savona e Thuram e dovrà adattare Locatelli a difensore centrale. In mezzo, invece, la speranza è ritrovare l'olandese ... 🔗gazzetta.it

Squalificati, espulsi, infortunati: Juventus-Udinese, emergenza totale per Tudor - Juve, gli altri assenti Oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, fuori anche Kelly e Cambiaso che hanno terminato in anticipo la stagione. Dubbi anche sulle condizioni di Alberto Costa ... 🔗tuttosport.com

La Juve in emergenza si fa raggiungere da Roma e Lazio, Thuram non basta - La Juventus scappa via, il Bologna la riprende e ne nasce un pareggio per 1-1, che consente quantomeno ai bianconeri di restare a pari punti con Roma. 🔗tuttomercatoweb.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cristiano Ronaldo in lacrime dopo la vittoria nella Finale dell'Arab Club Champions Cup

Cristiano Ronaldo ha vissuto una serata contrastante durante la finale dell'Arab Club Champions Cup. Nonostante una prestazione straordinaria che ha visto l'Al-Nassr trionfare contro l'Al-Hilal, la serata si è conclusa con Ronaldo in lacrime per un infortunio e una delusione personale.