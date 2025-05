Juve | nuovo affare in Portogallo si chiude con uno scambio

La Juventus è pronta a chiudere un nuovo affare in Portogallo, puntando su un calciatore di elevato livello per rinforzare la squadra nel prossimo calciomercato. Tra le opzioni, un possibile scambio potrebbe rivelarsi decisivo per sbloccare la trattativa. Con l'obiettivo di rinnovare il proprio organico, i bianconeri puntano a un cambiamento radicale per la prossima stagione.

I bianconeri devono andare a prendere un calciatore di assoluto livello nel prossimo calciomercato. Possibile anche uno scambio per sbloccare la trattativaÈ una Juventus che deve cambiare quasi completamente volto la prossima stagione. Il quarto posto è ancora possibile e questo consentirebbe di salvare nel migliore dei modi l’anno. Ma, una volta terminato il campionato, si andrà a rinforzare la rosa in quasi tutti i ruoli. E per la difesa c’è la possibilità di andare a prendere uno dei giocatori che si stanno mettendo in mostra nel campionato portoghese.Juve: nuovoaffare in Portogallo, si chiude con uno scambio (Ansa) – calciomercato.itMa non è affatto una operazione semplice. Secondo le informazioni di fichajes.com, la Juventus sarebbe sulle tracce del giocatore da tempo, ma il club di appartenenza chiede una cifra intorno agli 80 milioni di euro per lasciarlo partire nella prossima sessione di calciomercato. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve: nuovo affare in Portogallo, si chiude con uno scambio

Su questo argomento da altre fonti

Juve: nuovo affare in Portogallo, si chiude con uno scambio - I bianconeri devono andare a prendere un calciatore di assoluto livello nel prossimo calciomercato. Possibile anche uno scambio per sbloccare la trattativa È una Juventus che deve cambiare quasi compl ... 🔗calciomercato.it

Juve: altro affare in Portogallo, arriva con la Champions - Come riferito da fichajes.net, il giocatore in questo momento ha aperto alla possibilità di cambiare squadra e lasciare il Portogallo nel prossimo calciomercato. La Juventus lo ha individuato da tempo ... 🔗spazioj.it

Juve: altro affare in Portogallo, arriva con la Champions - I bianconeri ragionano sulla possibilità di andare a piazzare un colpo importante anche in terra portoghese. Decisivo il quarto posto È una Juventus che si muove su due fronti. Il principale è sicuram ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS MonacoKonami Digital Entertainment B.