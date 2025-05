Juve Empoli Primavera ufficiali data e orario dell’ultima partita di regular season del Primavera 1 | quando giocano i bianconeri

La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente data e orario dell'ultima partita di regular season del Primavera 1. I bianconeri della Juve affronteranno l'Empoli in un incontro cruciale. Scopri quando si svolgerà questa importantissima sfida per la formazione di Magnanelli.

JuveEmpoliPrimavera, ufficialidata e orariodell’ultimapartita di regularseason del Primavera 1: ecco quandogiocano i bianconeri di MagnanelliAttraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha reso noto il calendario relativo alla trentotteesima giornata del campionato Primavera 1.La JuvePrimavera scenderà sul terreno di gioco del Training Center cdi Vinovo sabato 17 maggio alle ore 13.00 per affrontare l’Empoli nella sfida valevole per l’ultima partita della regularseason. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Empoli Primavera, ufficiali data e orario dell’ultima partita di regular season del Primavera 1: quando giocano i bianconeri

