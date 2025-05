JUSTKILLING 1 | Benvenuti dove l’orrore è un trend!

Benvenuti nell'inquietante universo di #JUSTKILLING 1, dove l'orrore diventa trend. In un'epoca dominata da condivisioni e commenti incessanti, questo fumetto di Star Comics ci conduce in un incubo contemporaneo, spietato e plausibile. Preparatevi a essere travolti da una narrazione che sfida i limiti del nostro shock e invita alla riflessione.

In un mondo dove tutto è condiviso, registrato, postato e commentato, c'è ancora qualcosa che può davvero scioccarci? La risposta arriva come un pugno nello stomaco con #JUSTKILLING 1 (Star Comics), un fumetto che spalanca le porte su un incubo contemporaneo tanto spietato quanto plausibile. Dimenticate gli assassini solitari nascosti nelle tenebre: oggi il male si connette, si organizza, e soprattutto si misura a colpi di challenge.Il risultato? Un social network oscuro e segreto nel deep web, abitato solo da serial killer, in una battaglia per la sopravvivenza che ha una sola regola: chi perde, muore.#JUSTKILLING 1 – Giulio Antonio Gualtieri,Giacomo Bevilacqua,Vincenzo Puglia; Star ComicsUn'idea disturbante. e incredibilmente attualeIl concept alla base della serie è tanto semplice quanto diabolico: una community di killer professionisti (o aspiranti tali) partecipa a una challenge strutturata in livelli, con regole rigidissime.