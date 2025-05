Jurassic Park | aperti su Amazon i preorder della Steelbook Trilogy in edizione limitata 4K

Gli appassionati della storica trilogia di Jurassic Park possono esultare! Su Amazon sono finalmente aperti i preorder per la Steelbook Trilogy in edizione limitata 4K. Non perdere l'occasione di aggiungere questo imperdibile cofanetto alla tua collezione e rivivere le avventure preistoriche in alta definizione. Affrettati, le scorte sono limitate!

Se appassionati della trilogia storica di JurassicPark, vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorderdellaSteelbookTrilogy in edizionelimitata 4K. Su Amazon sono aperti i preorderdellaSteelbook in edizionelimitatadellaJurassicParkTrilogy 4K. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 59,99€, con "Prenotazione al prezzo minimo garantito" (maggiori info su questa modalità di prenotazione nella sezione "termini" nella pagina del film su Amazon). Tutti i dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o . Vi ricordiamo che la Steelbook in edizionelimitatadellaJurassicParkTrilogy 4K indicata è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 10 luglio 2025. Dinosauri incastonati nel . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jurassic Park: aperti su Amazon i preorder della Steelbook Trilogy in edizione limitata 4K

Cosa riportano altre fonti

