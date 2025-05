Julia Roberts la rara foto coi figli condivisa dal marito Danny Moder | Le mamme fanno le cose più belle

Julia Roberts, in un raro scatto condiviso dal marito Danny Moder, mostra il suo lato più affettuoso di mamma. Sposati dal 2002 e genitori di tre figli, Danny esprime il suo amore per Henry e i gemelli Hazel e Phinnaeus. L’immagine sottolinea quanto siano preziosi i legami familiari e la gioia della genitorialità.

Moder e l'attrice, sposati dal 2002, sono genitori orgogliosi di tre: Henry, 17 anni, e i gemelli Hazel e Phinnaeus, 20. «Adoro questi ragazzi», ha scritto il direttore della fotografia americano nel raro post dedicato alla sua famiglia 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Julia Roberts, la rara foto coi figli condivisa dal marito Danny Moder: «Le mamme fanno le cose più belle»

