Jujutsu Kaisen | Hidden Inventory e Juju Stroll film estivo e intermezzo slice-of-life

Nell'estate dell'animazione giapponese, il film Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death si prepara a conquistare il pubblico, offrendo nuove storie e avventure. A completare l'attesa, la mini-serie Juju Stroll promette momenti di intermezzo e slice of life, permettendo ai fan di immergersi in un mondo più leggero e divertente.

Nell’orizzonte dell’animazione giapponese, l’arrivo del nuovo filmJujutsuKaisen: HiddenInventory Premature Death si annuncia come un evento atteso per l’estate, in attesa di ulteriori sorprese per gli appassionati. Tra queste, spicca una novità inedita: la mini-serie JujuStroll, un contenuto slice-of-life ideato dallo stesso Gege Akutami che offre uno sguardo più rilassato sulla . L'articolo JujutsuKaisen: HiddenInventory e JujuStroll, filmestivo e intermezzoslice-of-life è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it