Jude Law e Andrew Garfield saranno Siegfried e Roy nella miniserie Wild Things

Jude Law e Andrew Garfield si preparano a incantare il pubblico nei panni di Siegfried e Roy nella miniserie "Wild Things". Apple TV+ ha ufficializzato la produzione di questo atteso progetto, promettendo un'avvincente esplorazione delle vite dei celebri illusionisti. Le due star daranno vita a una storia intrigante, ricca di magia e sfide personali.

Apple TV+ ha annunciato la produzione della nuova miniserie intitolata WildThings e i protagonisti sarannoJude Law e AndrewGarfield. Gli attori Jude Law e AndrewGarfieldsaranno i protagonisti di una nuova miniserie intitolata WildThings che verrà prodotta per Apple TV+. Le due star avranno la parte dei famosi Siegfried e Roy e il progetto è stato scritto da John Hoffman, già nel team di Only Murders in the Building. I dettagli della miniserie Il nuovo progetto destinato alla piattaforma di streaming è tratto dal podcast WildThings: Siegfried & Roy e sarà composto da otto episodi della durata di un'ora. Hoffman sarà coinvolto anche come showrunner e produttore esecutivo. Al centro della trama ci sarà il complicato .

