John Boyega pronto per la Marvel | sogna il ruolo di Lucas Bishop degli X-Men

John Boyega è pronto a tuffarsi nell'universo Marvel, sognando il ruolo di Lucas Bishop degli X-Men. In una recente intervista, ha rivelato di aver incontrato Kevin Feige e di essere affascinato dall'idea di interpretare questo iconico personaggio. Dopo il successo di Finn in Star Wars, Boyega si mostra entusiasta per nuove avventure sul grande schermo.

Durante una recente intervista, JohnBoyega ha rivelato di aver incontrato Kevin Feige e di essere affascinato dal ruolo di LucasBishop (Alfiere), personaggio legato agli X-Men. Dopo aver interpretato Finn nella trilogia sequel di Star Wars, JohnBoyega guarda con interesse all'universo Marvel. In una recente intervista rilasciata al C2E2, l'attore britannico ha confermato di aver avuto un incontro con Kevin Feige, alimentando le voci su un suo possibile ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Boyega e il futuro nel MCU: c'è spazio per Bishop? Durante una conversazione con Josh Horowitz, Boyega ha affrontato la questione con schiettezza. Pur avendo incontrato i vertici Marvel, l'attore ha chiarito che al momento non ci sono progetti concreti all'orizzonte: "Penso che siano molto occupati. Non credo ci sia spazio per . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - John Boyega pronto per la Marvel: sogna il ruolo di Lucas Bishop degli X-Men

