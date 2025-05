Joe Biden la rivelazione sugli ultimi giorni alla Casa Bianca | Lo staff pensava alla sedia a rotelle

In "Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again", in uscita il 20 maggio, Jake Tapper e Alex Thompson svelano retroscena inquietanti sulla presidenza Biden. Tra le rivelazioni, si fa riferimento a preoccupazioni sullo stato di salute del presidente, con lo staff che prende in considerazione l'uso di una sedia a rotelle.

Nel volume “Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again”, in uscita il 20 maggio, i giornalisti Jake Tapper (CNN) e Alex Thompson (Axios) tracciano un ritratto dettagliato e inquietante degli ultimi anni della presidenza Biden. Il libro, basato su fonti interne allaCasaBianca, ricostruisce il crescente declino fisico del presidente durante il biennio 2023-2024, evidenziando come lo stato di salute del capo di Stato fosse diventato un nodo cruciale della strategia elettorale.Leggi anche: Travaglio, lo scontro con Gramellini in tv: “La Meloni ha fatto benissimo a non andare a Kiev, l’Europa ha perso la guerra”Secondo gli autori, le condizioni fisiche del presidente sarebbero peggiorate al punto da spingere alcuni membri del suo staff a valutare l’uso di una sedia a rotelle come opzione da prendere in considerazione qualora Biden avesse deciso di candidarsi per un secondo mandato. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Joe Biden, la rivelazione sugli ultimi giorni alla Casa Bianca: “Lo staff pensava alla sedia a rotelle”

Nel volume "Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again", in uscita il 20 maggio, i giornalisti Jake Tapper della Cnn e Alex Thompson di Axios hanno ricostruito

"Lo staff pensava alla sedia a rotelle". Nel libro di prossima pubblicazione Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again, Jake Tapper della Cnn e Alex Thompson di Axios hanno ricostruito

Trump in difficoltà scarica la colpa su Biden: "Ci ha lasciati nel caos" - In particolare colpa del predecessore Joe Biden, che certamente aveva presieduto al peggior aumento dell'inflazione negli ultimi decenni, ma gli aveva lasciato un'economia che cresceva di due punti

